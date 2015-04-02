'Aden'deki Başkanlık Sarayı Husilerin eline geçti'

Yemen'de isyancı Husilerin şiddetli çatışmalar ardından güneydeki Aden liman kentinde başkanlık sarayını ele geçirdiği bildiriliyor.

Aden'deki başkanlık sarayı, Cumhurbaşkanı Abdurrrabu Mansur Hadi'nin kentin düşeceği yolundaki kaygılar üzerine Suudi Arabistan'a gitmeden önce kaldığı son yerdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sarayın Husilerin eline geçtiğini bildiren yetkililer, basına konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemediler.

Ancak sarayın zırhlı personel taşıyıcıları ile gelen Husilerin eline geçtiği bildirildi.

Şubat ayında başkent Sana'da iktidarlarını ilan eden Husiler, güneye kaçan Hadi yönetimi ve taraftarlarının son kalesi olan Aden'i ele geçirmek için günlerdir kente yükleniyordu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir koalisyon ise bu ilerleyişi durdurmak için Aden'deki mevzilerini ve başkent Sana'yı yaklaşık bir haftadır bombalıyor.

Limandan çıkarma

Liman kenti Aden'e bugün denizden de asker çıkarıldığı yolunda haberler alınmıştı.

Ancak bu haberin içeriği de netlik kazanmadı.

BBC'ye bilgi veren kaynaklar, Aden'e çıkan askerlerin Suudi Arabistan veya koalisyon güçlerinden olmadığını, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i destekleyen milisler olabileceklerini belirtti.

2011'de Arap Baharı ayaklanmaları ile devrilen Salih, Husiler ile birlikte Abdurrabi Mansur Hadi hükümetine karşı savaşıyor.

Suudilerin ilk kaybı

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında da Suudi bir sınır muhafızının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bir hafta önce Husilere karşı başlattığı hava saldırılarından bu yana Suudiler ilk kez kayıp veriyor.

Ali Yahya Maliki adındaki sınır muhafızına açılan ateşte 10 kişinin de yaralandığı kaydediliyor.

Yine bugün, Aden'in 500 km kadar doğusundaki liman kenti Mukalla'da, El Kaide üyesi olduğu sanılan kişilerin merkezi cezaevine saldırarak en az 150 mahkumu serbest bıraktığı bildirildi.

Güvenlik görevlileri, cezaevinden kaçanlar arasında Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin ileri gelenlerinden Halid Batarfi'nin de bulunduğunu söylediler.