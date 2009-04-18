Aden'de 7 korsan yakalandı

NATO komutasında Aden Körfezinde görev yapan Hollanda askerleri, bir gemiye saldıran 7 korsanı yakaladı.



NATO askeri yetkililerinin açıklamasına göre, Marshall Adaları bandıralı MT Handytankers Magic tankerine tüfek ve el bombası atan tüfeklerle saldıran korsanlara müdahale eden Hollanda Firkateyni, 7 korsanı ele geçirdi.



Tankerde tüfekle atılan, ancak patlamamış bir el bombası bulundu.



Firkateyn Komutanı Yarbay Alexandre Fernandes, Reuters'a yaptığı açıklamada, 7 korsanın yakalanmasından sonra, korsanların "ana gemisinde" zorla çalıştırılan 20 kişiyi de kurtardıklarını söyledi.



Belçika basını da, Somali açıklarında Belçika bandıralı bir geminin korsanların saldırısına uğradığını bildirdi.

