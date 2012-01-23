-Aden Körfezi'deki görev tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda TBMM (A.A) - 23.01.2012 - Aden Körfezi ve Somali açıklarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkere, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait görev gücünün süresinin 10 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasını düzenliyor. Tezkere, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan korsanlık-deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararları ve TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla bir yıl için izin verildiği hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi: ''Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde konuşlandırılması suretiyle, bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve korsanlık-deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı uluslararası toplumca yürütülen müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması sağlanarak, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir.'' Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölgede görev yapmasına izin veren TBMM kararının süresinin son olarak 7 Şubat 2011 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan Tezkerede, bu sürenin 10 şubat 2012 tarihinde sona ereceği ifade edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin bölgeyle ilgili kararının süresinin son olarak 22 Kasım 2011 tarihinde 1 yıl uzatıldığı bildirilen Tezkerede, ''Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, 10 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca arz ederim'' denildi.