Adem Özköse ve Hamit Coşkun serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, twitter'da yayımladığı mesajda, Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakıldığını açıkladı. Davutoğlu, "Muhtemelen bugün Türkiye'ye dönecekler" dedi.

Davutoğlu, resmi ziyaret için gitti Estonya'dan Moldova'ya geçmeden önce twitter'da yayımladığı mesajda, Türk gazetecilerin serbest kaldığını açıkladı.

Açıklamasına "Size güzel bir haber vereceğim" diyerek başlayan Davutoğlu, uzun süredir yürüttükleri çabaların meyvelerini verdiğini ve iki gazetecinin serbest kaldığını belirtti.

Kısa süre önce İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüştüğünü belirten Davutoğlu, iki Türk gazetecinin şu anda Tahran'a doğru yolda olduklarını ve kısa sürede Tahran'a varmalarını beklediklerini kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir uçağı gazetecileri almak üzere Tahran'a gönderdiklerini belirten Bakan Davutoğlu, açıklamasını, "Ailelerinin, sevenlerinin ve haber bekleyenlerin gözü aydın" diye tamamladı.



İran'a teşekkür



Dışişleri Bakanı Davutoğlu daha sonra da, iki Türk gazeteci ile telefonla konuştuğunu, gazetecilerin en kısa sürede, muhtemelen bugün Türkiye'ye döneceklerini belirterek, süreçteki katkısından dolayı İran'a teşekkür etti.

Adem Özköse'nin kendisinin eski bir öğrencisi olduğunu söyleyen Bakan Davutoğlu, uygun zamanda uygun yöntemlerle ailelerine kavuşturulmaları için her türlü çabayı gösterdiklerini bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını ve bu sabah yeniden konuştuklarını belirten Davutoğlu, Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile karşılıklı telefon görüşmeleri yaptıklarını, bugün 3 kez konuştuklarını anlattı.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Olayın başından beri İran'la koordinasyon halindeydik. Bunlar insani konulardır. Burada başka hesap olmaz. Daha önce de Türkiye İran'la ilgili birçok konuda katkıda bulunmuştu. Dost ve kardeş ülke olarak İran'ın yaptığı bu katkı için teşekkür ediyorum."



"Yakından takip ettik"



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin, "Önce bir gelsinler. Belki çok duyurulmadı ama Türkiye daima vatandaşlarının zor duruma düşmeleri halinde onları yakından takip eder" dedi.



Başbakan aileleri aradı



Öte yandan, Başbakan Erdoğan, Özköse'nin babası Mustafa Özköse ile Hamit Coşkun'un babası Ali Coşkun'u arayıp, çocuklarının serbest bırakıldığını bildirerek, konuyu bizzat takip ettiğini ve gazetecileri almak üzere Tahran'a özel bir uçak gönderdiğini söyledi.