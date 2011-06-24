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Spor

ADEM KILIÇÇI AVRUPA İKİNCİSİ ANKARA (A.A)

24 Haziran 2011 19:54

-ADEM KILIÇÇI AVRUPA İKİNCİSİ ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele eden Adem Kılıççı, Rus rakibi Maxim Koptyakov'a 18-15 yenilerek Avrupa 2.'si oldu.  Ankara Spor Salonu'ndaki mücadeleye Adem Kılıççı, iyi başlayamadı ve ilk raundu rakibi Koptyakov 5-2 önde tamamladı. Müsabakanın 2. raundunda çok iyi bir 3 dakika çıkaran Adem Kılıççı, son raunda sadece 1 sayı (9-10) geride girmesine karşın, karşılaşmayı 18-15 kaybetti. 75 kiloda altın madalyayı Maxim Koptyakov alırken, Adem Kılıççı Avrupa 2.'si unvanını elde ederken, gümüş madalya kazandı.

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