-Adem Kılıçcı şampiyonaya ilk turda veda etti BAKÜ (A.A) - 01.10.2011 - 16. Dünya Boks Şampiyonası 75 kilo mücadelesinde ringe çıkan Türk boksör Adem Kılıçcı, Alman rakibine yenilerek şampiyonadan elendi. Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de devam eden şampiyonanın akşam seansında Alman rakibi Stefan Hartel karşısında ilk raundu 3-2, ikinci raundu 6-5 ve üçüncü raundu da 4-3 kaybeden Adem Kılıçcı, müsabakadan 13-10 mağlup ayrıldı ve şampiyonaya ilk turda veda etti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, şampiyonadaki üçüncü mağlubiyetini aldı. Şampiyonada yarın 4 Türk boksörü ringe çıkacak. 64 kiloda Onur Şipal, Özbekistanlı Sanjobek Rahmonov, 69 kiloda Önder Şipal, Gürcistanlı Zaal Kvachatadze, 81 kiloda Caner Sayak, Kübalı Julio De La Cruz Peraza ve +91 kiloda Denizhan Gökkaya da Küba'dan Eris Landy Savon Cotilla ile karşılaşacak.