Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten kendisine hakaret eden taraftarlara: Bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük'ün eşi, Beşiktaş karşılaşmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medya platformu Instagram'dan kendisine ve eşine yapılan saldırılara yanıt veren Merve Büyük, "Bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da kaptan Adem Büyük maç sonu yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Tecrübeli futbolcu, devre arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın hakem Halis Özkahya ile diyaloğuna değinirken, hakem kadrosunun kendilerine sert davrandığını söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, “İlk yarı sonu hakemle Sergen Yalçın arasındaki münakaşa sonrası hakeme bir şeyler oldu. Autu korner verdi, verilmeyen fauller var. Herkes hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz ama hakemin Beşiktaşlılara ve bize karşı konuşmaları incelensin” ifadelerini kullandı.

Maçın hakeminin tavrını eleştiren Büyük, “Kimse kimsenin çocuğu değil, bizi azarlayarak konuştu. Kimse bizi azarlayamaz. FIFA kokartlı hakem bu. Buna nasıl önlem alırız bilmiyorum ama hoş değil bu. Biz aynı tavrı gösterince sarı kart görüyoruz ya da atılıyoruz. Ben bunu anlamış değilim” dedi.

“Bir de erkeğim diye gezersiniz”

Bu açıklamaların ardından Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendisine hakaret dolu mesaj atanlarla mahkemede görüşeceğini söyledi. Merve Büyük’ün paylaştığı mesajda “Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere! Adem’deki yüreğin yüzde 10’u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz” notu yer aldı.