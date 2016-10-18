Adele: Turneden sonra hamile kalmak istiyorum

Önümüzdeki ay dünya turnesini tamamlayacak olan dünyaca ünlü şarkıcı Adele, daha sonrasında ikinci çocuğunu dünyaya getirmek istediğini söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; yakında dört yaşına girecek olan oğlu Angelo’nun çok hızlı büyüdüğünü söyleyen 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı, hafta sonunda Nashville’de verdiği konserinde, “Oğlumun büyümesiyle çok daha duygusal olmaya başladım. O artık bir bebek değil” şeklinde konuştu.

Oğlunun sürekli, “Bebek, bebek, bir bebek istiyorum” dediğini anlatan Adele, “Şu anda hamile değilim ve turnenin sonuna kadar da hamile kalmayacağım. Turneden sonra kalmak istiyorum” dedi.

Adele, oğlu Angelo’nun büyümesini izlemek istediği ve onunla ilgili hiçbir şeyi kaçırmak istemediği gerekçesiyle bundan sonra 10 yıl kadar dünya turnesi yapmayacağını açıklamıştı.

Geçen yıl çıkardığı ‘25’ adlı albümüyle satış rekoru kıran Adele, son olarak günlük kazancıyla gündeme geldi.

Şarkıcının, son albümünde elde ettiği başarı sayesinde 2015 yılında günde 84 bin sterlin (310 bin TL) kazandığı öğrenildi.

İngiltere'de ilk haftada 800 bin satış rakamıyla rekor kıran albüm, Adele’e yüksek kazanç olarak geri döndü.The Sun gazetesi’ne göre ünlü şarkıcının şirketi Melted Stone Limited geçen yıl 30 milyon sterlin kazandı ve bu da günlüğü 84 bin sterline denk geliyor.