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Kültür-Sanat

Adele, sosyal medyaya veda ediyor

"Fotoğraflarımı yarım milyon insanın beğenmesini bekleyerek, ruha dokunan parçaları nasıl yapabilirim ki"

25 Aralık 2015 15:22

Yeni albümüyle dünya genelinde listeleri alt üst eden Adele, Time dergisinin son sayısına kapak oldu.

Sosyal medya ile arasına mesafe koyan şarkıcı, “Fotoğraflarımı yarım milyon insanın beğenmesini bekleyerek, ruha dokunan parçaları nasıl yapabilirim ki” dedi. 

İngiliz şarkıcı Adele'in satış rekoru kıran son albümündeki 'Milllion Years Ago' adlı parça ile Ahmet Kaya'nın 1985'te seslendirdiği 'Acılara Tutunmak' şarkısı arasındaki ritm benzerliği tartışma konusu olmuştu. Bu benzerlik Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya'ya da sorulmuştu. Kaya, dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmadığını söyleyerek “Ama bilinçliyse hırsızlık olur” demişti.

 



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