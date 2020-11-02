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Adele, 40 milyon sterlinlik teklifi reddetti!

İngiliz şarkıcı, 45 kilo verdikten sonra pek çok şirketten teklif aldı

02 Kasım 2020 13:04

Son dönemde birçok reklam teklifi alan 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, en son 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini reddetti

45 kilo verdikten sonra markaların hedefine giren Adele, aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, podyum modelliği gibi milyon dolarlık birçok teklifi reddetti.

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni albümüne odaklanmak isteyen Adele, son olarak 40 milyon sterlinlik diyet reklamı teklifini de kabul etmedi.

Adele katıldığı Saturday Night Live programında gündem olan kilo verme süreciyle ilgili "Aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı” şeklinde esprili konuştu.

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