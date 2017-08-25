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Spor

Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Medipol Başakşehir, Togolu yıldız oyuncusunun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı İSTANBUL (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor'un Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

25 Ağustos 2017 16:28

Medipol Başakşehir, Togolu yıldız oyuncusunun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

İSTANBUL (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor\'un Mayıs 2018\'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
\"Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togolu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüze ve Emmanuel Adebayor\'a hayırlı olmasını dileriz.\"

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