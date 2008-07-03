T24 LogoT24 Logo
Spor

Adebayor'a para yetmiyor

Milan, Aresanlli Adebayor'un transferinden, oyuncunun bonservis bedelinin yüksek olmasından dolayı vazgeçti. Arsenal'e teklif edilen 41 milyon euro dahi henüz Premir League temsilcisini memnun etmiş görünm

03 Temmuz 2008 03:00

İtalya'nın zirveye oynayan takımlarından biri olan Milan, yeniden bu mücadelenin önemli bir parçası olmak için transfere hız verdi. Milan'ın gündeminde ilk sırada yer alan futbolcu ise İngiltere'de müthiş bir sezon geçiren Arsenal'in Togo'lu golcüsü Emmanuel Adebayor.

Ancak Milan'ın Adebayor'un bonservis ücretinin yüksek olması ve bu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin bulunması düşündürüyor. Arsenal'e teklif edilen 41 milyon euro dahi henüz Premir League temsilcisini memnun etmiş görünmüyor.. Adriano Galliani bu rakamı zirve olduğunu söylemekten geri kalmıyor. Adebayor iki sezon önce Monaco'dan Arsenal'e 7 milyon euro'ya gelmişti.

Milan ayrıca bu transferde dünyaca ünlü bir diğer kulüp Barcelona ile de yarışıyor. Seri A'daki Milan ile benzer bir sezon geçiren ve La Liga'da taraftarını hayalkırıklığına uğratan Barcelona başkanı Laporta da Togolu forveti takımına dahil etmek istiyor.

Bu sezon gösterdiği performansla İngiltere'de adından en çok sözettiren futbolculardarn biri olan 24 yaşındaki Adebayor, bu sezon kırmızı beyazlı forma altında 8'i yedekten olmak üzere toplam 48 maçta sahaya çıkmış ve 30 gol kaydetmişti.

Öte yandan Adebayor'un takımdan ayrılması durumunda Arsene Wenger'in alternatif isimlerinin Blackburn's Paraguay striker Roque Santa Cruz and Newcastle striker Obafemi Martins olduğu bildirildi. (Spor Servisi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24