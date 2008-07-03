Adebayor'a para yetmiyor

İtalya'nın zirveye oynayan takımlarından biri olan Milan, yeniden bu mücadelenin önemli bir parçası olmak için transfere hız verdi. Milan'ın gündeminde ilk sırada yer alan futbolcu ise İngiltere'de müthiş bir sezon geçiren Arsenal'in Togo'lu golcüsü Emmanuel Adebayor.



Ancak Milan'ın Adebayor'un bonservis ücretinin yüksek olması ve bu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin bulunması düşündürüyor. Arsenal'e teklif edilen 41 milyon euro dahi henüz Premir League temsilcisini memnun etmiş görünmüyor.. Adriano Galliani bu rakamı zirve olduğunu söylemekten geri kalmıyor. Adebayor iki sezon önce Monaco'dan Arsenal'e 7 milyon euro'ya gelmişti.



Milan ayrıca bu transferde dünyaca ünlü bir diğer kulüp Barcelona ile de yarışıyor. Seri A'daki Milan ile benzer bir sezon geçiren ve La Liga'da taraftarını hayalkırıklığına uğratan Barcelona başkanı Laporta da Togolu forveti takımına dahil etmek istiyor.



Bu sezon gösterdiği performansla İngiltere'de adından en çok sözettiren futbolculardarn biri olan 24 yaşındaki Adebayor, bu sezon kırmızı beyazlı forma altında 8'i yedekten olmak üzere toplam 48 maçta sahaya çıkmış ve 30 gol kaydetmişti.



Öte yandan Adebayor'un takımdan ayrılması durumunda Arsene Wenger'in alternatif isimlerinin Blackburn's Paraguay striker Roque Santa Cruz and Newcastle striker Obafemi Martins olduğu bildirildi. (Spor Servisi)