Adebayor Başakşehir'de başarılı olur mu?

Başakşehir, transferin son gününde Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi kulüplerde forma giyen Togolu futbolcu Adebayor'u renklerine bağladı. 32 yaşındaki futbolcu sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak ve kulüpsüzdü. Spor yazarları bu transferi değerlendirdi.

Yaz transfer dönemi sonrasında bir kulüple anlaşamayan ve bu nedenle 6 ay boşta kalan Adebayor, Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımının formasını giydi ama etkili olamadı.

Aljazeera'nin haberine göre, yıllardır Afrika'da görev yapan teknik direktör Muhsin Ertuğral da onu izleyen isimlerden biriydi:

"Adebayor'u Afrika Kupası'nda canlı izledim. Uzun süredir oynamıyor olması nedeniyle beklentilerin altında bir turnuva geçirdi. Maç eksiği gözle görüldü. Bu açıdan Başakşehir'in yaptığı transfer elbette ki enteresan ve risk barındırıyor. Abdullah Avcı bir sistem takımına sahip. Bu tip kariyerli ve büyük oyuncular tecrübesiyle böyle oturmuş sistemler için çok çabuk uyum sağlayabilirler. Abdullah Hoca da bunu düşünmüş olabilir ve onun tecrübesinden faydalanmak isteyebilir. Belki devamlı değil de belirli maçlarda kullancaktır. Şu anki ritmi bunu gösteriyor çünkü"

Spor yazarı Mehmet Demirkol'a göre ise Adevayor form tutarsa garanti bir golcü:

"Transferi ilk duyduğumda aklıma gelen şu oldu: Herhalde Abdullah Avcı takım içinde gereğinden fazla huzur ve sakinlikten rahatsız oldu. Biraz elektrik, biraz heyecan katmak istedi. Başakşehir zor bir transfer yaptı. Avcı ise Adebayor'u 2.5 sene sonra ritme sokmak gerçek bir sınav olacak. Togolu, kariyerinin ilk bölümünde marka olmuş önemli bir yıldız. Manchester City macerası sonrasında Tottenham'da duraklama dönemine girdi ve sonra da durdu. Ne olursa olsun bir marka ve formda olduğunda garanti golcü sınıfı bir oyuncu. Burada belirleyici olan onun oynamayı ne kadar istediği. Eto'o'nun yarısı kadar performansı devam ederse aldığı para başta olmak üzere sistemi bozacak kötü etkiler yapabilir. Başta Emre olmak üzere tecrübeli oyuncuların Avcı'ya bu önemli sınavda yardımcı olması şart"

Spor yazarı Serkan Akcan'a göre de Adebayor korkutucu bir transfer:

"4 santraforu varken beşinciyi alması Abdullah Avcı'nın elini güçlendirir belki ama işini de zorlaştırabilir. Adebayor büyük bir kariyere sahip fakat 33 yaşına bastı ve 6 aydır lig ritminin dışında. Togo'nun 'ruhani' lideri olduğu için Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maça da ilk 11'de başladı. Şimdi Avcı, Batdal'ın dakikalarından Adebayor'a vermek zorunda. Başakşehir, Emre'yle seviye atladı. Sanırım Adebayor'dan beklenti ikinci lider olması. Başakşehir, Adebayor'u hayata döndürebilirse rakipler için korkutucu bir transfer olur. Fakat futbola dönemezse Abdullah Avcı'nın uykularını kaçırır"