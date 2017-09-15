ADD'den referandum tepkisi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Irak\'ta yapılacak olan bağımsızlık referandumunun Türkiye\'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit edeceğini söyledi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin 25 Eylül tarihinde \'Bağımsız Kürdistan\' için halk oylaması yapmak istemesiyle ilgili bir yazılı açıklama yapan ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, beş yılı aşkın süredir Suriye\'de sürdürülen savaşın, emperyalizme hizmet eden ve onlardan destek gören Kürt yönetiminin Akdeniz\'e açılma projesinin en önemli adımı olduğunu söyledi. Ayhan açıklamasında, \"Kendilerini emperyalizmin hizmetine bağlamış Kürt yönetimi, şimdi bölgeyi kana ve ateşe boğan ABD emperyalistlerinin kışkırtması ile 25 Eylül\'de \'Bağımsız Kürdistan\' için bir halk oylaması yapacaklarını ilan etmişlerdir. Bu girişime karşı ülkemizden yeterli tepki gelmediği gibi, bazı ihanet odakları Diyarbakır\'da bu oylamaya destek toplantılarını sürdürmektedir. Bu büyük bir kışkırtma ve bölgeyi daha büyük çapta ateşe vermek için geri dönülmez bir yoldur. Bu ateş, Irak ve Suriye\'den sonra İran\'ı ve ülkemizi de saracaktır. Bu gidişe ulusça karşı çıkmalı ve tüm yurtsever güçler olarak birlikte hareket etmeliyiz\" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin, dünyanın en güzel coğrafyasında ve tarihin en stratejik noktasında bulunduğunu ifade eden ADD Çeşme Şubesi Başkanı Ayhan, şöyle devam etti:

\"Mevcut siyasi iradenin, bu halk oylamasına karşı olduğunu açıklaması yetmez; Irak\'ın kuzeyine yönelik ekonomik, ticari ve siyasi tedbirleri alma imkanı vardır. Bu kararlılığı ortaya koymalı ve halk oylamasının yapılması halinde de en sert tedbirleri yaşama geçirmelidir. Önümüzdeki günlerde yurtsever olmanın ölçüsü bu olacaktır.\"



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