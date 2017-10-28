ADD'den 'Cumhuriyet fener alayı' yürüyüşü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında \'Cumhuriyet Fener Alayı\' yürüyüşü düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü yıl dönümü nedeniyle ADD Samsun Şubesi tarafından \'Cumhuriyet Fener Alayı\' yürüyüşü düzenledi. İlkadım İlçesi\'nde bulunan DSİ Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen üyelere vatandaşlar da destek verdi. Davul- zurna eşliğinde ellerinde Türk bayrakaları ile \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' sloganı atan kalabalık İstiklal, 19 Mayıs, Gazi ve Osmaniye caddeleri üzerinden geçererk Atatürk Anıtı’nın önüne vardı. Yürüyüş, burada son buldu.

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