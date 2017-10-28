T24 LogoT24 Logo
Gündem

ADD'den 'Cumhuriyet fener alayı' yürüyüşü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Fener Alayı' yürüyüşü düzenledi

28 Ekim 2017 22:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında \'Cumhuriyet Fener Alayı\' yürüyüşü düzenledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü yıl dönümü nedeniyle ADD Samsun Şubesi tarafından \'Cumhuriyet Fener Alayı\' yürüyüşü düzenledi. İlkadım İlçesi\'nde bulunan DSİ Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen üyelere vatandaşlar da destek verdi. Davul- zurna eşliğinde ellerinde Türk bayrakaları ile \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' sloganı atan kalabalık İstiklal, 19 Mayıs, Gazi ve Osmaniye caddeleri üzerinden geçererk Atatürk Anıtı’nın önüne vardı. Yürüyüş, burada son buldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHAAtatürkçü Düşünce Derneği ADDEkim Cumhuriyet BayramınınFener AlayıSamsunDSİ Bölge MüdürlüğüDavulTürkMustafa Kemal PaşaMayıs GaziOsmaniyeAnıtınınYürüyüşFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24