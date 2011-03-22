-ADD GENEL KURULUNUN İPTALİ İSTENDİ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçilerince hazırlanan raporda, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 12-13 Haziran 2010'da toplanan 11. Olağan Genel Kurulunun, kanun ve tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği ifade edildi. Derneğin son genel kurulu öncesinde genel başkanlığa adaylığını açıklayan ve ADD Çankaya Şubesince üyelikten ihraç edilen Ali Berham Şahbudak, hakkındaki ihraç kararının iptali için dava açmıştı. Şahbudak ile üyelikten ihraç edilen Yemliha Türk, derneğin Genel Kurulunda Divan üyeliği yapan kişiler ve yöneticiler hakkında, genel kurulu usulsüz gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu. Şahbudak'ın ihraç kararının iptali için açtığı davanın görülmesine, halen Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ediliyor. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Basın Bürosu Cumhuriyet savcısı, genel kurulun kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında idari para cezası verilmesi gerektiğine karar verdi. Bu sebeple dosyada görevsizlik kararı veren savcı, idari para cezasının gereğinin yapılması için dosyayı Ankara Valiliğine gönderdi. -BAKANLIK DENETÇİLERİNİN RAPORU- Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçilerinden ADD'ye ilişkin denetim raporu aldı. Denetçiler, yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından hazırladıkları raporu 11 Şubat 2011'de başsavcılığa gönderdi. Raporda; ADD İstanbul, Ümraniye ve Avcılar Şubelerinin genel kurullarının kanun ve tüzüğe aykırılık nedeniyle ADD Genel Yönetim Kurulu tarafından iptal edildiği belirtildi. Oysa bu yetkinin kanunlarla mahkemelere verildiğine dikkat çekilerek, ''ADD Genel Yönetim Kurulunun mahkemelerin yerine geçmek suretiyle şube genel kurullarını iptal ettiği'' kaydedildi. ADD'nin 12-13 Haziran 2010'da toplanan Genel Kurulunun cetveline bu şubelerin eklenmediği ve delegelerinin salona alınmadığı anlatılan raporda, üyelikten ihraçlara ilişkin itirazların tüzük uyarınca genel kurul gündemine alınmasının gerektiği, buna karşın gündeme alınmadığı belirtildi. Daha önce disipline sevk edilen Fikri Murat Demir'in bunun üzerine noter yoluyla ihtarname gönderdiği ve salonda itirazda bulunduğu ifade edilen raporda, ancak ihraç kararlarına itirazın gündeme alınmadığı raporda yer aldı. Ali Berham Şahbudak'ın da Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde, üyelikten çıkarma işleminin iptali ve dava sonuna kadar üyelikten çıkarma işleminin uygulanmaması için tedbir talepli dava açtığına yer verilen raporda, mahkemenin, Şahbudak'ın genel kurula katılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verdiği, ancak genel kurulda buna da uyulmadığı savunuldu. Aynı genel kurulda, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmediğine de yer verilen raporda, ''Mahkemece kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir'' hükmü gereği, 12-13 Haziran 2010'da toplanan ADD Genel Merkez Genel Kurulunun iptal edilmesi konusunda Ankara Valiliğince Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine bildirimde bulunulması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.