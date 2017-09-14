ADD Denizli Şubesi'nden müfredat protestosu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Denizli Şubesi, Atatürk\'ün yeni müfredatta daha az yer aldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı\'nı protesto etti. Şube Başkanı Nihat Çetin, müfredatta, Atatürk ve Atatürkçülük kavramlarının içinin boşatıldığını ve daraltıldığını belirterek, \"Yapılan müfredat değişikliğiyle bu yıl uygulanacak eğitim sisteminin kalkınmanın değil, geri kalmanın göstergesi olacaktır\" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi, bugün saat 18.00\'de, Atatürk\'e yeni müfredatta daha az yer verilmesi gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı\'nı protesto etti. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda bir araya gelen dernek üyeleri ellerinde, Atatürk\'ü anlatan kitaplar taşıdı. Dernek üyeleri tarafından \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Laik Eğitim, çağdaş Türkiye\', \'Türk\'üz Tükçüyüz, Atatürkçüyüz\' sloganları atıldı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şube Başkanı Nihat Çetin, Cumhuriyetin kazanımlarının saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, \"Atatürk Cumhuriyetinin kazanımlarını, ilke ve devrimlerini yok etmeye kararlı zihniyetin yeni bir saldırısıyla karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın kamuoyuna müjde olarak sunduğu ders programı üzerinde yapılan incelemeler, bu alanda yapılan büyük değişikliklerin art niyetli çerçevesini ortaya koymuştur\" dedi.

Yeni müfredatta, Atatürk ve Atatürkçülük kavramlarının içinin boşatıldığını ve daraltıldığını vurgulayan Çetin, \"Büyük önder Atatürk\'ün eşsiz emaneti Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından laik eğitim anlayışını ısrarla çökertmeye çalışan zihniyetle cihat anlayışı ne yazık ki ders müfredatlarına sokulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, çağdaş laik eğitimin son parçalarını da çağdaşlık getirme iddiasıyla yok etmeye çalışmaktadır. Yıllardır uygulanan kadrolaşma eğitimi dinselleştirmekte ve paralı duruma getirilmektedir. Yapılan müfredat değişikliğiyle bu yıl uygulanacak eğitim sisteminin kalkınmanın değil, geri kalmanın göstergesi olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın dindar ve kindar bir yeni nesil projesiyle uyum içindeki yeni ders programlarını reddediyoruz. Ders kitaplarının Atatürk, bilimsel gerçekler ve evrensel değerlerle donatılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Protestoya katılanlar, Andımız ve İzmir Marşı\'nın okuduktan sonra sessizce dağıldı.

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