ADD Başkan Yardımcısı: Saldırıların hedefindeyiz

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Sina Akşin, "ADD'nin dün olduğu gibi bugün de saldırıların hedefinde olduğunu" ileri sürerek, "20 yıldır tek değişen, saldırının yöntemi olmuştur" dedi.



Akşin, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ADD Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



‘Atatürkçü olmak tehlikeli hale geldi’



Ergenekon Soruşturması'nda yeni bir aşamaya gelindiğini belirten Akşin, "Öyle görünüyor ki Atatürk düşmanları, Atatürk'ün kökünü kazıyana dek bu işi sürdürmek niyetindeler. Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette bugün Atatürkçü olmak tehlikeli bir hale dönüşmüştür" görüşünü savundu.



Sina Akşin, "Türkiye'nin en saygın, en Atatürkçü, en demokrat, yasalara en saygılı insanlarının suçlanarak, özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarını" öne sürerek, şöyle devam etti:



"Böyle giderse bu süreçten, olan bitenleri alkışlayan İkinci Cumhuriyetçilerimiz de büyük olasılıkla yakalarını kurtaramayacaklardır. Bu gidiş AB'nin de ABD'nin de onayını almaktadır. Kapatma davasına ve başka davalara serbestçe müdahale eden bu dış güçler bu konuda hiç ses çıkarmamaktadır. Ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu adalet cihazımız bugüne değin bu yasadışı gidişi durduramamaktadır. Karanlık günler yaşıyoruz ve yönümüz orta çağ karanlıklarına doğrudur. Bu zor günlerde unutmayalım ki Türkiye'nin tek kurtuluşu Atatürkçülüktedir."



"ADD, dün olduğu gibi bugün de saldırıların hedefindedir, 20 yıldır tek değişen, saldırının yöntemi olmuştur" diyen Akşin, bir soru üzerine, miting yapılıp yapılmayacağına yetkili organlarda görüşülerek karar verileceğini söyledi.

