-ADB'DEN PAKİSTAN'A 2 MİLYAR DOLAR YIRDIM MANILA (A.A) - 19.08.2010 - Asya Kalkınma Bankası (ADB), sel felaketinin yaşandığı Pakistan için hazırladığı yardım paketini 2 milyar dolara çıkardı. ADB'den yapılan açıklamaya göre, muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınlarının neden olduğu büyük yıkımda 20 milyondan fazla insanın ağır şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Pakistan için 2 milyar dolarlık yardım yapma kararı aldı. Manila merkezli Banka, paketin sel bölgelerinin yeniden yapılandırılmasında kullanılmak amacıyla hazırlandığını belirtti. ADB'nin hazırladığı paketin Pakistan'a kredi yoluyla mı yoksa bağış ve kredi şeklinde mi ulaşacağı konusu ise henüz açıklık kazanmadı. Dünya Bankası da Pakistan'da sellerden zarar gören bölgelerde kullanılmak amacıyla 900 milyon dolar yardım gönderme kararı almıştı.