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ABD bayraklı tişörtü ile Rabia işaretini veren İdo'ya 'ne alaka' tepkisi

Mısır’da darbe karşıtı göstericilerin kullandığı 'Rabia işareti' ile bu kez İdo poz verdi. Ancak üzerinde ABD bayraklı tişörtü ile verdiği bu poz eleştiri aldı

20 Ağustos 2013 14:24


Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'ndan birçok ismin 'Rabia' desteğine türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da katıldı. Twitter fotoğrafını değiştiren İdo, 'Bazıları resimde tamam da Amerikan Bayrağı ne alaka diyorlar, anlayana çok bile ' iletisini paylaştı.

İşaret, Twitter’da #R4BIA hashtag’iyle trend topic olurken, Başbakan Erdoğan’ın cumartesi günkü Bursa mitinginde Rabia selamı vermesi Arap basınında da geniş yer buldu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Muğla’da katıldığı temel atma töreninde aynı işareti yaptı. Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya da Rabia işaretini yeşil sahalara taşıyan isimler oldu.

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