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Politika

ADAYLARIN 553'Ü KADIN ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 19:28

-ADAYLARIN 553'Ü KADIN ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - AK Parti, CHP, MHP, DP, Saadet Partisi, DSP, BBP ve Has Parti'nin toplam 4 bin 613 adayı arasında sadece 553 kadın yer alıyor. AK Parti'de 78, CHP'de 109, MHP'de 63, DP'de 18, Saadet Partisi'nde 39, DSP'de 110, BBP'de 56 ve HAS Parti'de de 80 kadın aday listelerde yer buldu. Böylece söz konusu partilerdeki toplam 4 bin 613 adayın, 4 bin 60'ı erkek ve 553'ü kadın adaylardan oluştu. HAS Parti'nin 30 ve BBP'nin de 27 ''türbanlı'' aday göstermesi dikkati çekti. En çok kadın aday gösteren DSP'nin, Kütahya'daki adaylarının tümü kadınlardan oluştu.

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