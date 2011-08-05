-ADAYLAR TERCİHTE İNTERNETİ KULLANDI ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, üniversite tercih işlemlerine ilişkin olarak, ''Bu sabah itibariyle, başvuru merkezlerinden tercih yapan aday sayısı 275 bin 851, ÖSYM'nin web sayfasında yer alan 'Aday İşlemleri Sisteminden' tercih yapan aday sayısı ise 690 bin 885'' dedi. Demir, AA muhabirinin soruları üzerine 2011-ÖSYS Tercih İşlemlerine ilişkin başvuru sayılarını değerlendirdi. Bu sabah itibariyle, başvuru merkezlerinden tercih yapan aday sayısının 275 bin 851, ÖSYM'nin web sayfasında yer alan ''Aday İşlemleri Sisteminden'' tercih yapan aday sayısının ise 690 bin 885 olduğunu belirten Demir, ''Adayların yüzde 71'i internet üzerinden işlem yapmış. Bu gelecekte nerede ise tüm adayların bu yolu tercih edeceğine işaret ediyor'' diye konuştu. -''İNTERNETTEN BAŞVURUDA GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR''- Başvuru Merkezlerinden tercih işleminde 3 TL ücret alındığını, Aday İşlemleri Sisteminden tercih yapılması halindeyse hiçbir ücret alınmadığını vurgulayan Demir, geçen yıla göre bu yıl internet üzerinden başvuruda bulunan aday sayısının daha çok olduğunu söyledi. Geçen yıl toplam tercih sayısının 1 milyon 104 bin 759 olduğu bilgisini veren Demir, bunlardan portal üzerinden başvuruda bulunan aday sayısının 462 bin 800, başvuru merkezlerinde işlem yapan aday sayısının ise 641 bin 959 olarak belirlendiğini söyledi. ÖSYM Başkanı Demir, ''Adayların tercih yöntemlerinin değişiyor olmasını ben olumlu karşılıyorum. Zira ÖSYM, bilgi işlem sisteminde yapılan teknolojik yenilikler ve uzman desteği sayesinde bir günde 250 bin tercih başvurusunu rahat bir şekilde kabul edebilmektedir. Bunu sorunsuz karşılayacak sistem altyapısını kurmuş durumdayız'' diye konuştu. ÖSYM'nin kısa sürede yaptığı teknolojik yeniliklerle, adayların cevap kağıtlarının görüntülenmesi gibi sınav güvenirliğini artırıcı iyileştirmeler yaptığının altını çizen Demir, gelecekte internet üzerinden daha fazla ve daha nitelikli işlem yapmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, 2011-ÖSYS tercih süresinin başvuru merkezi aracılığıyla tercih yapacak adaylar için bugün mesai bitiminde, bireysel olarak internet üzerinden tercih yapacak adaylar için ise yine bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.