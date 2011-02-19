Adaylar seçimler için son rötuşları yaptırıyor

T24 - Seçimler için geri sayım başlayınca, aday adayları seçmene 'güzel' görünmek için estetik cerrahların kapısını çaldı, talep bir anda yüzde 40 arttı. Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, 'En çok burun ameliyatı yaptırıp, saç ektiriyorlar, göz altı torbalarını aldırıp genç görünmek istiyorlar' dedi.



Seçime hazırlanan adaylar estetikçilere koştu, yüz germe, yağ aldırma, burun ameliyatı talebi yüzde 40 arttı. Haziran ayında yapılacak olan genel seçimler için milletvekili adayı olmak isteyenler, seçmenlerin karşısına 'makyajlı' çıkmak için kendini bakıma aldı. Akşam gazetesinmde yer alan haber şöyle:



Estetik kervanına daha önceden katılmış siyasetçiler arasında ise AK Parti'den Egemen Bağış ve Mevlüt Akgün, Vahit Kiler, Necati Çetinkaya, CHP'den ise Mehmet Sevigen gibi isimler bulunuyor.





İKİ AYDIR TALEP PATLADI



Türkiye'nin ünlü estetik ve plastik cerrahi uzmanlarından Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, 'Yaklaşan seçimlerle beraber siyasete atılmak isteyen adaylar da daha genç görünmek amacıyla estetik merkezlerine başvuruyor. Son 1-2 aydır erkek hasta sayısında yüzde 30-40 civarında artış var. Yaşlı ve yorgun görünen adayların imdadına estetik müdahaleler yetişiyor. Böylelikle ileri yaşın tecrübesine ve genç-orta yaşın biyolojik görüntüsüne sahip yönetici profiline uyan, dış görünüşe bağlı olarak özgüveni de daha yüksek bir aday haline gelebiliyor' dedi.





HER PARTİDEN HASTA VAR



Mediest Cerrahi ve Medikal Estetik Center Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atilla Alp ise 'Milletvekili sayısının erkek ağırlıklı olmasına bağlı olarak tabii ki bize başvuran erkek hasta sayısı fazla oluyor' diye konuştu. Alp, şöyle devam etti: 'Son yıllarda estetiğe yaklaşımın olumlu yöndeki değişimi de sayının artmasına neden oluyor. Daha önceki seçimlerde pek çok aday bize çeşitli operasyonlar nedeniyle başvurdu. Aralarında seçilen ve seçilemeyen adaylar var elbette. Şu anda da parti ya da belediye meclisi üyeliği yapan hastalarımız bulunuyor. Siyasi profilde şu ya da bu görüş ağırlıkta demek mümkün değil. Çünkü her parti ve görüşten operasyon başvuruları oluyor. Bu tamamen kişinin estetiğe yaklaşımı, dış görünüme verdiği önem ile alakalı bir durum.'





En çok saç ektirip burun düzelttiriyorlar



Erkeklerin en çok tercih ettiği operasyonların burun ameliyatları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kışlaoğlu, 'Bunu saç ekimi operasyonları takip ediyor. Erkekler saç ektirerek hem kendi doğal saçlarına kavuşuyor, hem de daha genç ve yakışıklı görünerek toplumsal rekabette kendilerine avantaj sağlamış oluyor. İleri yaştaki erkekler genellikle yüz gençleştirme ameliyatını tercih ediyor' diye konuştu. Kışlaoğlu, şöyle konuştu: 'Estetik müdahalelerde göz torbalarının alınması, kaşların kaldırılması, yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi (Botox) başta geliyor. Yüz germe ameliyatı isteyen erkekler de çoğalıyor. Bel bölgesinde biriken yağların Liposuction (yağ emme) ile alınması da erkeklerde çok uygulanan bir operasyon. Erkeklerde memelerin iri ve yağlı olması durumunda da Liposuction ile memelerin küçültülmesi sık başvurulan bir yöntem. Ayrıca kepçe kulak estetiği de erkeklerin sık yaptırdıkları ameliyatlar arasında.'





EKSİK DİŞLER TAMAMLANIYOR



DİŞ estetiği konusunda uzman olan Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, 'Son 5 aylık dönemde estetik diş tedavileri ve çeşitli öneriler almak üzere başvuran erkek hasta sayımda yüzde 80 oranında bir artış var' dedi. Kışlaoğlu, diş estetiğiyle ilgili başvurularda en çok tercih edilen operasyonlar sırasıyla diş beyazlatma, full porselen laminalar, metal desteksiz tam porselen kronlar, implant ve estetik dolguların başı çektiğini sözlerine ekledi. Diş Hekimi Dr. Özkan Çankaya ise 'Siyasetçiler, seçim öncesi seçmenlere çok fazla hitap ettikleri, toplum ve medya önünde sıkça yer aldıkları için ağız ve diş estetiği uygulamaları en tercih edilen tedaviler arasında diyebiliriz. Örneğin hem estetik bir gülümseme sağlamak hem de konuşma zorluğunu ortadan kaldırmak için eksik dişlerin tamamlanması en sık başvurulan yöntemlerden birisi' diye konuştu.





Hangi ayda ne yapılır?



Siyasetçilerin yaptırdıkları estetik veya bakımlar ile medyada haber olmaktan hoşlanmadıklarını belirten Op. Dr. Atilla Alp, şöyle konuştu: 'Yapılan değişikliğin fark edilmemesi için operasyonların uzun sürece yayılması da bir yöntem olarak görülebiliyor. Operasyonların iyileşme süreçleri farklılık gösterdiği düşünülürse, yapılacak işlemlerin belirlenmesinde seçime ne kadar süre kaldığı da önemli bir etken oluyor. Çünkü burun ameliyatı 2-3 ay, liposuction 2-4 ay, göz kapağı estetiği, kaş kaldırma ve yüz germe ameliyatı 2-3 ay yüzde kötü görünümlü bir benin çıkarılması gibi işlemler en az 2-4 ay kadar önce yapılması gerekiyor.'





