Aday olmama kararı alan Aziz Kocaoğlu: Ne Kılıçdaroğlu ne de bir yönetici beni aradı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanığı'na aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu, "Kararımdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti üst yönetiminden beni arayan olmadı. Ben dinlenirken kim ne söyleyecekse söylesin” dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Kocaoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

"Aday olmama kararım, benim en az 5 yıl önce verdiğim karardır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 seçiminden hemen sonra aday olmayacağımı biliyordu. Seçime 5 ay kala ya da 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarından sonra verdiğim bir karar değil. ‘Başarılıyım, vatandaş beni de seçiyor, güveniyor, o zaman hep başkan olarak devam edeyim” diye düşüncem olmadı. Benden daha mükemmel, daha iyi işler yapabilecek arkadaşlarımız da olacaktır. Gençlere de fırsat tanımak gerektiği düşüncesindeyim. Aday olmayacağımı açıkladıktan sonra da gazeteci olarak sadece sizinle konuştum. Kararımdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti üst yönetiminden beni arayan olmadı. Ben dinlenirken kim ne söyleyecekse söylesin. Biz işimize bakalım, İzmir için çalışmaya devam edelim. Gerçekten stresli bir süreç geçirdik. ‘Hortum geldi geliyor' haberleri bizi çok gerdi. Fuar dönemi yaşadık. Adaylık sürecinde kararım kesin olsa da o dönem de beni yordu.

Gecikmelerden dolayı yapamadığımız işler oldu. Katı atık tesisiyle ilgili projemiz hazır. ÇED raporumuz var. Ama yapacak yer bulamadık. O kaldı. Körfezin hallolması gerekirdi. Onda gecikme oldu. Doğru yolunda gidiyor. Projesi yapılıyor. Gelen arkadaşlar bunu sürdürecek. Kongre merkezimiz engellendi, projesi duruyor. Gelecek arkadaş finans durumuna göre başlayacaktır. Su şebekesini, arıtma alt yapılarını yaptık. Opera binasının temelini attık. Büyük bir ikinci yol açtık. İhalesi devam eden işlerimiz var. Metro çalışıyor."