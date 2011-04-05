Aday kitapçığında da şifre iddiası

T24- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, basına verilen kitapçıktaki soruların bir şifreyle çözülebildiğini söyledi fakat aynı yöntemle iki aday kitapçığında 23’er sorunun doğru yanıtları bulundu. Demir'in açıklamalarından tatmin olmayan ve YGS sorularını okumadan çözen özel şirket çalışanı Turgut Kırcalı "Tek bir mantıkla sorular çözülebiliyor. Seçenekleri küçükten büyüğe doğru sıraladığınızda çakışma olmazsa, seçenekleri kaydırıyorsunuz. Yani E seçeneği A seçeneğine geliyor ve sıralamayı kaydırarak yapıyorsunuz. Mutlaka bir çakışma oluyor ve doğru cevaba ulaşıyorsunuz” dedi.









Turgut Kırcalı, şifresini Milliyet’e gelerek test etti. Bir dershanenin matematik bölüm başkanı ve Milliyet muhabirleri nezaretindeki toplantıda Kırcalı, farklı adayların testlerini aynı formülle kısa sürede kolayca çözdü.

YGS’deki şifre iddiası üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in yalnızca basına verilen kitapçıktaki soruların bulunan formülle çözülebildiğini, adaylara dağıtılan kitapçıklarda bu formülün işe yaramadığını belirtmesine rağmen, özel bir şirkette çalışan Turgut Kırcalı geliştirdiği formülle farklı adayların soru kitapçığındaki matematik sorularının büyük bölümünü doğru cevapladı.

Soruları okumadan cevap şıklarından yola çıkan Kırcalı, 11269.7602226 numaralı kitapçıkta rakamsal seçenekli 26 matematik sorusundan 23 tanesini, 11301.21653 numaralı kitapçıktan da yine 26 sorunun 23’ünün cevabını buldu. Şifre, istisnaları devre dışı bırakılıp, en basit haliyle uygulandığında da 19-20 soruyu çözmek mümkün oldu.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu ancak matematikle yakından ilgilendiğini belirten Kırcalı şunları söyledi:

“ÖSYM Başkanı’nın açıklamalarının beni tatmin etmemesi üzerine sorulara baktım. Sonuçta gördüm ki tek bir mantıkla sorular çözülebiliyor. Seçenekleri küçükten büyüğe doğru sıraladığınızda çakışma olmazsa, seçenekleri kaydırıyorsunuz. Yani E seçeneği A seçeneğine geliyor ve sıralamayı kaydırarak yapıyorsunuz. Mutlaka bir çakışma oluyor ve doğru cevaba ulaşıyorsunuz.”

İşte o formül







Kural 1: A, B, C, D, E şıklarının altına seçenekler soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralanıyor. Aynı rakam çakışırsa yani alt alta gelirse doğru yanıt o şık oluyor.

Kural 2: Küçükten büyüğe sıralamada çakışma yoksa, şıklar sondan başa doğru kaydırılıyor. Yani E seçeneği A seçeneğinin yerine, A seçeneği B seçeneğinin yerine gelecek şekilde sıralanıyor. Çakışan şık doğru yanıt oluyor. Birden fazla seçenek çakıştıysa, çakışanlar eleniyor. Çakışmayanlar arasında, çakışan seçeneklerle ardışık olan varsa doğru cevap o. Yoksa büyük olan doğru seçenek çıkıyor.

Kural 3: İkinci sıralamada da çakışma yoksa seçeneklerin yerlerinin kaydırılmasına devam ediliyor. En fazla 5 kez kaydırmayla sayılar sıralanıyor. Son kaydırmaya kadar çakışma olmazsa, yeni kural devreye giriyor. Beşinci satır testin kendi sıralamasıyla aynı oluyor. O zaman doğru seçenek en küçük rakam oluyor.

Kural 4: Şifredeki genel kuralların bazı istisnaları bulunuyor. İlk çakışmada birinci satırdaki yani A seçeneğindeki sayıyla çakışan sayı aynıysa, çakışma yokmuş gibi seçenekler kaydırılmaya devam ediliyor. İlk çakışma E seçeneğindeki sayıyla aynıysa yine aynı kural işliyor ve seçenekler kaydırılarak sonraki çakışmaya bakılıyor. Çakışan seçenek doğru yanıt oluyor.