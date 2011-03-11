-ADAY ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNİ BIRAKANLAR ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlilerinin, istifa ve emeklilik dilekçelerini kurumlarına vermeleri için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği süre sona ererken görevden ayrılan isimler de belli olmaya devam ediyor. Daha önce istifasını açıklayan ya da emekliye ayrılan isimlerin dışında milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrılan isimler şöyle: Başbakan Başmüşaviri ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emrullah İşler, Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanları Prof. Dr. Nabi Avcı ve Doçent Dr. Yalçın Akdoğan ile Başbakanlık Müşaviri Yıldırım Ramazanoğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hami Yıldırım ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Vekili Turan Öz, Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri Mehmet Ali Kılıç, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, İstanbul Vali Yardımcısı Ali Kazgan, Antalya Vali yardımcıları Mestan Deniz ve Hakkı Loğoğlu, Kemer Kaymakamı Bayramali Köse, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Burslar ve Yurtlar Daire Başkanı Halit Yüce, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Bedrettin Uluat, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürülüğünde Şube Müdürü Orhan Tuncer, Türkiye'nin Melburn Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Vahit Özdemir, Kırklareli Valisi Ali Haydar Öner, Dışişleri Bakanlığında merkezde görevini sürdüren Büyükelçi Hüseyin Avni Bıçaklı, Cenevre Başkonsolosluğu sözleşmeli Sekreteri Ramazan Öztürk, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Isparta Sağlık İl Müdürü Süleyman Önal, Isparta Çevre İl Müdürü Tayfun Büyükküpçü, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Aybatılı, Isparta-Burdur 15. Bölge Eczacılar Odası Başkanı Ziya Örmeci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili İlyas Şeker, Edirne Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Recep Gürkan...