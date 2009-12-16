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Yaşam

Adapazarı'nda yangın: 2 çocuk öldü

16 Aralık 2009 02:11

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan zehirlenerek ölürken, çocukların anne ve amcası balkondan atlayarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi Derya Sokak'taki iki katlı Gül Apartmanı'nın üst katında, Mehmet Demir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Nazlı Demir (28) ve kayınbiraderi Ahmet Demir (26) binanın ikinci katından atladı. Yaralanan Nazlı ve Ahmet Demir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oturma odasında kalan Mustafa Can (2) ile ağabeyi Volkan (4) Demir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayı haber alarak yangın yerine gelen baba Mehmet Demir ve yakınları çocukların öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, Demir ailesinin yakınları görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.

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