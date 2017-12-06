Adapazarı'nda ABD'nin 'Kudüs' açıklamasına tepki

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI kent merkezinde toplanan yaklaşık 100 kişi, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya Şubesi üyeleri Adapazarı kent merkezindeki Orhan Camii önünde toplanarak, ABD\'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Ellerinde \'Kudüs bizimdir bizim kalacak\' ve \'Kudüs\'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür\' yazılı pankart ve dövizler olan yaklaşık 100 kişi, tekbir getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda, TÜGVA Sakarya Şubesi Başkanı Muhammed Fatih Yahşi, İslam âleminin oyunlara karşı birlik olması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Siyonizm, Trump aracılığıyla kıblemiz Kudüs\'ü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemiz olan Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip, şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. Şu açıkça bilinmelidir ki New York\'un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar, Kudüs\'ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonu çok ağır olacaktır. Kadınlarına, namuslarına tecavüz edilen, ilk kıblesine el uzatılan dinin mensuplarına sesleniyoruz; Daha neyi bekliyorsunuz, daha ne kadar kendi kardeşlerimize, ümmetin meselelerine sağır dilsiz kalacaksınız? Celladından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz, dünya var oldukça, yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir\" dedi.



FOTOĞRAFLI