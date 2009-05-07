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Yaşam

Adapazarı'nda 10 bin tavuk telef oldu

07 Mayıs 2009 23:37

Adapazarı'nın Yazılı köyünde Salih Süleyman'a ait tavuk çiftliğinde elektrik kontağından çıkan yangında yaklaşık 10 bin tavuk telef oldu.

Bugün akşam saatlerinde tavukların bulunduğu bölümün çatı kısmında elektrik hatlarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve köylüler müdahale etti. Yangında tavuk çiftliğinde bulunan 15 bin tavuktan yaklaşık 10 bini telef oldu. Çiftliğin tamamının kullanılamaz hale geldiği yangında 80 bin TL dolayında da maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Telef olan tavukların iki gün sonra tavuk fabrikalarına gönderileceği de belirtildi. (DHA)


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