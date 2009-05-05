Adanaspor'da başkan Akgül görevi bıraktı



Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor'da, kulüp başkanı Bayram Akgül, görevini bıraktığını açıkladı.



Akgül, ''Olay çıkarıp, stada zarar vererek bunları benim ödememe neden olan, üstüne üstlük 'Sahipsiz Adanaspor' diye bağıran kendini bilmezlere 'Buyurun Adanaspor'a siz sahip çıkın' diyor ve görevi bırakıyorum'' dedi.



Akgül, yazılı açıklamasında, kendisinden önce Adanaspor'un, Uzan Grubu'nun borçlarından dolayı TMSF’ye geçmiş ve maddi imkansızlıklar nedeni ile müsabakalara çıkamayıp, önce İkinci Lig'e daha sonra da Üçüncü Lig'e düştüğünü anımsattı.



Maddi kıskaç altında 3. Lig'de de müsabakalara çıkamayarak 'yok olup gitme aşamasına gelmişken' Adanalı bir iş adamı olarak Adanaspor camiasının taleplerine duyarsız kalmadığını belirten Akgül, ''Hiç ilgi alanım olmamasına rağmen Adanaspor'a sahip çıkmak, onun yok



olup gitmesine göz yummamak adına Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği AŞ'yi kurarak, TMSF'nin İflas Masası vasıtası ile düzenlediği ihaleye katılıp, Adanaspor isim hakkını ve futbol şirketini sadece kağıt üzerinde bir isim olarak satın aldım. Adanaspor Futbol Şubesi'ni satın aldığımda Adanaspor'un hiç bir geliri olmadığı gibi, tek bir forması ve tek bir topu dahi yoktu. Liglerin başlamasına sadece birkaç hafta kalmıştı.



Adana'da benden çok daha fazla maddi olanaklara sahip iş adamı, sanayici, tüccar ve toprak sahibi Adanalılar olmasına rağmen, hiç kimseden tek kuruş maddi yardım almadan, tamamen kendi olanaklarımı kullanarak, birkaç haftada Adanaspor'u sıfırdan yaratarak lige hazır hale getirdim. Ayni yıl Adanaspor'un 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmasını sağladım. Bu bile Adanaspor camiası için çok büyük başarıydı. Amatör kümeye düşüp yok olup gitmesine haftalar kala sahip çıktığım Adanaspor'un 2. Lig'e çıkmasını sağlamıştım. 2. Lig'in maddi külfeti 3. Lig'den daha ağırdı. Rakiplerimiz hem şehirlerinin tüm maddi ve manevi desteklerini arkalarına alırken, ben yine sadece kendi maddi olanaklarımla aynı yıl, Adanaspor'un önce 2.



Lig Yükselme Grubu'na, oradan da Bank Asya 1. Lig'e çıkmasını sağladım. Yok olup gitme aşamasındaki Adanaspor, hiç ara vermeksizin Bank Asya 1. Lig'e çıkmıştı. Adanaspor 'Bank Asya 1. Lig'de tutunamaz, düşer' diyenlerin aksine ve yine tamamen kendi olanaklarımla Adanaspor;un ortalarda ve hep üst sıraları, özellikle de play-off'u zorlayan bir takım haline gelmesini sağladım'' dedi.



Akgül, sahalarında yaptıkları Altay maçına kadar play-off şanslarını devam ettirdiklerini, 1-0 önde götürdükleri müsabakanın uzatma dakikalarında yedikleri şanssız bir golle 1-1 berabere kalarak play-off şansını kaybettiklerini ifade etti.



Akgül, ''Her zaman sporun 'Dostluk, kardeşlik ve barış' olduğu ilkesinden hareket eden ben, göreve geldiğim günden beri bütün içtenliğimle küfrün ve olayların önüne geçmeye çalışmama rağmen, maalesef kendini bilmez bazı seyircilerimizin küfürleri ve olay çıkarmaları nedeniyle zaten kısıtlı olan gelirlerimizin büyük bir bölümü de ödemek zorunda kaldığımız cezalara gitmiştir. Bütün iyi niyetime, çabalarıma ve Adanaspor için tüm benliğimle maddi ve manevi yaptıklarıma karşın, son olarak kendi sahamızda oynadığımız Altay maçı sonrasında olay çıkarıp, hakemlere, TFF yetkililerine, misafirimiz olan rakip takıma ve yöneticilerimize küfür edip, saldıran, stadımızın koltuk ve tuvaletlerine zarar veren ve 'Sahipsiz Adanaspor' diye bağıran kendini bilmez bir grup seyircinin davranışından sonra Adanaspor'da başkan olarak kalmam artık mümkün olmayacaktır. Olay çıkarıp, stada zarar vererek bu zararları benim ödememe neden olan, üstüne üstlük 'sahipsiz Adanaspor' diye bağıran kendini bilmezlere 'Buyurun Adanaspor'a siz sahip çıkın' diyor ve görevimi bırakıyorum'' diye konuştu.



