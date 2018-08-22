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Spor

Adanaspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

ADANA,(DHA) Adanaspor, Spor Toto 1'inci Lig’in 3'üncü haftasında 26 Ağustos'ta kendi sahasında Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı

22 Ağustos 2018 12:22

ADANA,(DHA)

Adanaspor, Spor Toto 1\'inci Lig’in 3\'üncü haftasında 26 Ağustos\'ta kendi sahasında Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesisleri\'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcular, topla dayanıklılık idmanı yaptı. Bireysel çalışmalarla son bulan antrenman 1,5 saat sürdü.
Adana ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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