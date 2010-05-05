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Adana'nın AKP'li Başkanı'na mahkeme engeli

Adana 2. İdare Mahkemesi, Mahmut Çelikcan'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilliğine seçilmesine ilişkin yapılan itiraz üzerine, “yürütmeyi durdurma” kara

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Adana 2. İdare Mahkemesi, Mahmut Çelikcan'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilliğine seçilmesine ilişkin yapılan itiraz üzerine, “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

Adana'da MHP İl Başkanlığı ve Avukat Yusuf Akıncı ilgili yasalara göre, başkan vekilinin meclis üyeleri arasından seçilmesi gerektiği ve seçimin iptali istemi ile iki ayrı dava açmıştı. Adana İdare Mahkemesi’nin verdiği ara kararı bugün açıklandı.

Kararda, ''Adana 2. İdare Mahmesi Başkan Vekili olarak Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın seçilmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2010 tarih 46 sayılı kararının 5216 sayılı kanunun 17/2 maddesindeki ilçe belediye başkanlarının başkanvekili olamayacağı ilgili kanun maddesinin açık olduğu gerekçesiyle 04.05. 2010 tarihinde oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.'' denildi.

Başkan Vekili’nin seçilmesi ile ilgili olarak 34 üyeli Meclis'te uzun tartışmalar oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan görüş sorulduğunda metropol ilçe belediye başkanlarının da aday olabileceği belirtilince, AKP'li Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan partisinin belediye meclisinde yeterli oyu olmamasına rağmen MHP’li üye ile aynı sayıda oy almış, çekilen kurada başkan vekilliğini kazanmıştı.

Bundan sonra nasıl bir işlem yapılacağı, hukukçular tarafından inceleniyor. Bazı hukukçular, Mahmut Çelikcan'la aynı oyu alan MHP'nin adayı Fethi Coşkuntuncel'e başkanvekilliğinin devredilmesi gerektiğini düşünüyor.



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