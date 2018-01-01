Adanalılar yılbaşını Burcu Güneş ile kutladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yağmurlu hava ve güvenlik önlemleri nedeniyle yılbaşı kutlamaları eğlence mekanlarında yapıldı. Sheraton Otel\'de sahneye çıkan Burcu Güneş hayranlarını coşturdu.

Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı\'nda bu yıl da kutlama yapılmadı. Havanın yağmurlu olması ve terör önlemleri nedeniyle eğlence mekanlarını tercih eden Adanalılar, yeni yıla coşkulu girdi. Adana Sheraton Otel\'de sahneye çıkan şarkıcı Burcu Güneş, arka arkaya seslendirdiği hareketli şarkılarla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Burcu Güneş\'in söylediği şarkılarla gece boyu dans edenler bir yandan da alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. 2 saatten daha uzun sahnede kalan Güneş, alkış yağmuru altında konseri bitirdi.

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