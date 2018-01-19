Adanalı öğrenciler karne sevinci yaşadı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yaklaşık 480 bin öğrenci karne alarak, yarıyıl tatiline girdi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Ata İlkokulu\'nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdür Turan Akpınar\'ın da katılımıyla karne töreni düzenlendi. Vali Demirtaş\'ı kapıda çiçeklerle karşılayan öğrenciler, girdiği sınıflarda da alkışladı. Sınıflarda öğrencilerin karnelerini dağıtan Demirtaş, yakın ilgi gösterdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Karne sevinci yaşayan çocuklarla birlikte derslikte sıralara oturan Vali Mahmut Demirtaş, öğretmenlerle de fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Vali Demirtaş, \"Çocuklarımız ilk dönemi oldukça güzel geçirdi ve iyi bir tatili hak ettiler. Herkese iyi tatiller diliyorum, öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum\" dedi.



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