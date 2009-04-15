Adanalı kızların büyük başarısı



Adana AGİAD İlköğretim Okulu'nun öğrencileri, bir başarı hikayesinin yıldızları oldular. Kapalı spor salonu olmayan okulun kız basketbol takımı, yıldızlarda Türkiye şampiyonluğunu kucakladı.



Kulüp-okul işbirliği dayanışmasının en iyi örneklerinden biri Adana'da yaşandı. Botaşspor'un alt yapısında yer alan AGİAD İlköğretim Okulu Kız Basketbol Takımı, başka okulların kapalı salonlarında hazırlanarak, yıldızlarda Türkiye Şampiyonu oldu.



AGİAD Beden Eğitim Öğretmeni Ümit Adaş takım olarak inandıklarını ve ve zafere uzandıklarını belirterek, “Bizim sporcularımız Botaş’ın alt yapısındada oynuyor, ama kapalı salon sıkıntımızı çeşitli okulların salonlarında çalışarak zor şartlarda tamamladık” dedi.



Türkiye Şampiyonu olan AGİAD İlköğretim Okulu'ndan Büşra Akbaş ise, şampiyonanın en iyi oyun kurucu ödülünü alırken, yaptığı açıklamada, “Oyunu motive eden, maç kötü giderken takımı toplayan kişidir. Biz erkek arkadaşlarımızla maçlar yapmak zorunda kaldığımız için rakiplerimizden daha güçlüydük” dedi.



AGİAD İlköğretim Okulu Kız Basketbol Takımı oyuncuları asfalt zeminde antrenman yapmanın zor olduğu belirterek, yetkililer ve hayırseverlerden kapalı bir spor salonu istiyor.



