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Yaşam

Adanalı çoban domuz gribi değil

07 Mayıs 2009 21:18

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Aytekin Kemik, Aladağ ilçesinden şüphe üzerine Adana'ya getirilen ve kan örnekleri Ankara'ya gönderilen çobanın domuz gribi olmadığının kesinleştiğini bildirdi.

Kemik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastanın Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne gönderilen kan örneklerinin tahlil sonucunun geldiğini söyledi.

Tetkiklerde hastanın domuz gribi olmadığının kesinleştiğini belirten Aytekin Kemik, "Hastanın kronik böbrek rahatsızlığı var. Tedavisi de aksatılmadan hastanemizde sürdürülüyor" dedi.

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