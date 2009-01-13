Adanalı abarttı, polis uyardı

Adanalı dizisinde Başkomiser'i canlandıran Oktay Kaynarca, rolünü oynarken coşunca Emniyet'ten şikayet aldı.



Adanalı dizisinin Başkomiser Yavuz'u Oktay Kaynarca, yapım şirketine seyirciler ve polis teşkilatından ilginç tepkiler geldiğini açıkladı.



İzleyicilerin canlandırdığı rolü fazla komik bulduğunu anlatan Kaynarca, emniyetten yapım şirketine gelen şikayetlere de değindi. Kaynarca, "Bazı uyarılar geliyormuş. 'Şöyle yapalım, burada böyle yapalım' falan diye" ifadelerini kullandı.



Kaynarca, arabanın arka koltuğunda oturan 2 tutukluyu dövdüğü sahneyi hatırlatarak "Bazen kendimi tutamadığım, mesela araba sahnesinde tutuklulara giriştiğim yerde, 'Bizim polisimiz bunu yapmıyor' diye bir uyarı geldi" dedi. Ekran başındakilerin dizi karakterleri ile ilgili eleştiri ve tepkileri için Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:



"Sonuçta biz her şeyi 'polis böyle olur' falan diye çok didaktik bir şekilde anlatmaya kalkarsak çok sıkıcı bir şey olur. Sanat denilen şey iyiyi ve doğruyu gösteren bir şey değildir. Sanat bağımsızdır. O ahlakla ilgili bir şey." 'Adanalı' rolünden büyük keyif aldığını da ifade eden Kaynarca, "Bana oyunculukta çok büyük bir alan açıldı. O yüzden çok mutluyum. Çok avantajlı bir rol" diye konuştu.

