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Adana'de termometreler 39 dereceyi gösterdi

ADANA,(DHA)- ADANA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle parklardaki termometreler 39 dereceyi gösterdi

28 Haziran 2018 20:40

ADANA,(DHA)- ADANA\'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle parklardaki termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi parklarda vakit geçirmekte buldu.
Kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yüksek hissedildiği kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar Atatürk Parkı\'ndaki ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar sıcak havaya rağmen top oynadı. Sokaklarda çalışmak zorunda olanlar ise aşırı sıcak nedeniyle işlerine ara vererek ağaç gölgelerinde dinlendi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kentteki sıcaklık hava hafta sonu da devam edecek.

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