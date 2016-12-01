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BBC Türkçe

Adana'daki yurtta 'yangın merdiveni kapısının kolu yoktu'

Adana'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda, 'yaşamını yitirenlerin, yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya çıkamadıkları, yangının binanın ikinci panosundaki şartellerin eskimiş olması ve

01 Aralık 2016 03:23

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınıyla ilgili, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlattığı bilirkişi ön raporu hazırlandı.

Raporda, 'yaşamını yitirenlerin, yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya çıkamadıkları, yangının binanın ikinci panosundaki şartellerin eskimiş olması ve kaçak akım rolesi bulunmamasından kaynaklandığı' görüşü yer aldı.

İş güvenliği uzmanı bilirkişisi, 'binanın birinci katındaki yangın merdivenin kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde olduğu, bu yangın merdiveni kapısının kollarının bulunmadığı, yangın kapısının dışa açılır şekilde yapıldığı, ancak kapı kolları olmadığından ve kapı açılamadığından buradan çıkıp kurtulan kimsenin olmadığı' görüşünü ortaya koydu.

Elektrik ile ilgili uzman ise 'yangının, şartellerin eskimesinden veya özelliği kaybetmesinden kaynaklı ark oluşması ve alev almasından çıkmış olabileceğini' belirtti.

Uzman, yangının, binanın elektrik ana panosunun arka kısmında bulunan dağıtım panosunda çıkmış olabileceğini aktardı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yanan yurt binasında yangın merdiveni kapısının kilitli olduğunu belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise kendilerine ulaşan ilk bilgilere göre merdiven kapısında kilit olmadığını söylemişti.

Sözlü yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"İtfaiye ekibimiz bu işin uzmanları. Öğrenciler üst kata doğru çıkmış. Oradaki kapılara yönelmiş. Yangın merdiveni kapısına da yüklenilmiş. Ama açılamamış. Bu, kilitli olduğu, yangından etkilenip PVC kapının erimesi ve şişmesi sebeleriyle olabilir.

"Bu kapının PVC değil, yangına dayanıklı olması yönetmelik gereğidir."

Ruhsat verildikten sonra belediyelerin herhangi bir denetleme yetkisi olmadığını da belirten Sözlü, ayrıca yangın ihbarının geç yapıldığını, itfaiye araçlarının ulaştığında alt katta çıkan yangının, çatı katına kadar ulaşmış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Sözlü, Adana'da yaklaşık 100 tane benzer yurt olduğunu, bunun 80'ninin aynı cemaate ait olduğunu da söyledi.

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