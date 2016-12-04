Adana'daki yurt yangınıyla ilgili dört kişi tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili aralarında müdürün de yurt müdürünün de olduğu dört kişi tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt yangınının ardından 14 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu kişilerden altısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üç şüphelinin işlemleri de devam ediyor.

Tutuklananlar arasında yangında kendi kızı da yaşamını yitiren yurt müdürü Cumali Genç de var.

Aladağ'da bulunan öğrenci yurdunda Salı akşamı yangın çıkmış ve yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin altı yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.