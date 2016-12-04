T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Adana'daki yurt yangınıyla ilgili dört kişi tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili aralarında müdürün de yurt müdürünün de olduğu dört kişi tutuklandı.

04 Aralık 2016 15:31

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili aralarında müdürün de yurt müdürünün de olduğu dört kişi tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt yangınının ardından 14 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu kişilerden altısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üç şüphelinin işlemleri de devam ediyor.

Tutuklananlar arasında yangında kendi kızı da yaşamını yitiren yurt müdürü Cumali Genç de var.

Aladağ'da bulunan öğrenci yurdunda Salı akşamı yangın çıkmış ve yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin altı yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adana AladağAladağCumhuriyet BaşsavcılığıBuCumali GençSalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24