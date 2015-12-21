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Yaşam

Adana'daki Sofulu çöplüğünde 26 cenin bulundu

Ceninlerin üzerinde hastane barkodu bulunduğu ve 'düşük' yazdığı görüldü

21 Aralık 2015 19:36

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Sofulu çöplüğünde, üzerinde hastane barkodu bulunan ve 'düşük' yazan çok sayıda cenin bulundu. Hangi hastane tarafından atıldığı araştırılan ceninler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Sofulu çöplüğünden geçen bir vatandaş dün saat 23.00 sıralarında çöplükte birden fazla ölü cenin olduğunu görünce 155 Polis İmdat hattını aradı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede çöplüğe atılmış vaziyette 26 cenin bulundu. Ceninlerin üzerinde hastane barkodu olduğu ve çoğunda 'düşük' yazdığı görüldü. Çöplükte açıkta bulunan ceninler toplanarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ceninler daha sonra usulüne uygun şekilde morgdan alınarak toprağa gömüldü. Savcılık ceninlerin hangi hastane tarafından neden çöplüğe atıldığını araştırıyor,

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