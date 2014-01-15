Adana’daki otobüs soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Adana'da 2 otobüste mühimmat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana - Gaziantep Otoyolu İncirlik Parkı'nda 10 Ocak'ta uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 2 otobüste yapılan aramada, yüklü miktarda mermi olduğu saptanmış, bunun üzerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekilen otobüslerde yapılan aramada 40 metal kasa içinde çok sayıda Bixi makineli tüfek, Doçka uçaksavar ve Kanas keskin nişancı tüfeği mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken otobüs şoförleri ile firma sahibi ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheliler mühimmatla ilgili TMK'nın 10'uncu Maddesi'yle yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gizlilik kararı olan olayla ilgili ifade veren şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.