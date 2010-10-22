-ADANA'DAKİ KCK DAVASINDA 2 TAHLİYE ADANA (A.A) - 22.10.2010 - Adana'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak yargılanmalarına devam edilen tutuklu 22 sanıktan 2'si tahliye edildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, aralarında BDP'nin eski il ve ilçe teşkilatı yöneticileri oldukları belirtilen Yusuf Orak, Urfi Aksu, Yılmaz Kahraman ve bir radyonun yayın yönetmeni Kenan Karavil'in de bulunduğu biri kadın 22 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Sabahki oturumda Kürtçe savunma yapmak isteyen sanıkların bu talebinin reddedilmesi nedeniyle sanık avukatları söz aldı. Avukatlar, iddianame sonucu tutuklananların, BDP'nin örgütlenmesi içerisinde yer alan mahalle ve gençlik kolları gibi birimlerde görevli kişiler olduklarını belirterek, ayrıca parti örgütlenmesinin de terör örgütü olarak atfedildiğini kaydetti. Avukatlar, sanıklar arasında gazete çıkarma işiyle uğraşanların ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu, bu kişilerin olağan işleri ve günlük hayatlarıyla ilgili yaptıkları telefon görüşmelerinin, başı ve sonu kesilip belli bölümleri alınarak, iddianameye suç delili gibi konulduğunu ayrıca Kürtçe tercümede de yetersizlik ve hataların bulunduğunu ve konuşmaların kesilmeden, doğru tercüme ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdikten sonra, savunmaları ve sanıkların tahliye taleplerini değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda, sanıklardan Fikriye Özbay ve Şehmuz Bilgiç'in tahliyesine karar verildi. Mahkeme, diğer 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bu arada, aynı davada tutuksuz 25 sanığın yargılanmasının ise sonraki duruşmalarda yapılacağı bildirildi. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ile ilgili düzenlenen operasyonlardan sonra haklarında dava açılan 22'si tutuklu 47 sanık hakkında, ''yasa dışı örgüt adına eylem yapmak'' suçundan 10 yıla kadar, ''propaganda yapmak'' suçundan 2 yıla kadar, bazı sanıklar hakkında da ''yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak'' suçundan 13 yıla kadar hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlanmıştı.