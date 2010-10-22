-ADANA'DAKİ KCK DAVASI BAŞLADI ADANA (A.A) - 22.10.2010 - Adana'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili yaklaşık 6 ay önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmalarına başlandı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında BDP'nin eski il ve ilçe teşkilatı yöneticileri oldukları belirtilen Yusuf Orak, Urfi Aksu, Yılmaz Kahraman ve bir radyonun yayın yönetmeni Kenan Karavil'in de aralarında bulunduğu biri kadın 22 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 25 sanığın sorgularının daha sonra yapılacağı bildirildi. Adana'daki eski adliye binasının içinde bulunan mahkeme salonunda yapılan duruşma öncesi, güvenlik güçlerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Duruşmayı izlemek üzere BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ile bazı sanık yakınları da duruşma salonuna izleyici olarak alındı. Sabah 09.00 sıralarında başlayan duruşmada, mahkeme heyeti, kimlik tespitleri yapılan tutuklu sanıkların Kürtçe savunma yapmak isteme taleplerini reddetti. Tutuklu tüm sanıklar adına Kürtçe savunma yapmak isteyen sanık Yılmaz Kahraman'ın da talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların hazırlık aşamalarındaki ifadelerine göre sürdürdüğü duruşmada, daha sonra sanık avukatlarının savunmalarını yapmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının bir bölümünün savunma yaptığı duruşmaya, öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ile ilgili düzenlenen operasyonlardan sonra haklarında dava açılan tüm sanıklar hakkında, ''yasa dışı örgüt adına eylem yapmak'' suçundan 10 yıla kadar, ''propaganda yapmak'' suçundan 2 yıla kadar, bazı sanıklar hakkında da ''yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak''suçundan da 13 yıla kadar hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlanmıştı.