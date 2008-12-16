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Politika

Adana'daki bir evde 79 seçmen iddiası

MHP Adana İl Başkanı, yerel seçim seçmen listelerinde, Adana'da bir evde 79 seçmenin gösterildiğini iddia etti.

16 Aralık 2008 02:00

MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan, 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen listelerinde, Adana'da bir evde 79 seçmenin gösterildiğini iddia etti.

Ahmet Erdoğan, yeni merkez ilçelerden Çukurova'nın Huzurevleri Mahallesindeki bir apartmanın dairesinde 2'si Almanya Stuttgart doğumlu olmak üzere çoğunluğu Adana'nın ilçeleri ve civar illerinden olmak üzere 70 kişinin seçmen olarak yazıldığını öne sürdü. Erdoğan, “Bir evi adres göstererek 79 seçmen yazılması, skandalın daniskasıdır” dedi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu tür hadiseler kafaları karıştırmakta, halkımız da haklı olarak kuşkuyla karşılamaktadır. İsteriz ki hatalar, şaibeye dönüşmesin. Ancak her gün değişik yerlerden çıkan skandal seçmen listesi iyimserlikten uzaktır. Yalanla, aldatma ve istismarla kandırılan halkımızın gerçekleri görmeye başlamasından telaşa düşenler, halkımızın avans olarak verdiği gücü yitirenler, şimdi anayasal kurumları devreden çıkarıp emirlerindeki memurlarla sanal seçmen üretme peşindeler. Ancak bilinmeli ki AKP'nin seçmen balonu sandıklarda patlayacaktır. Savaşta bile haramdan kaçınan aziz milletimizin alın teri oylarını ranta çevirmek isteyenlerin ömürleri yetmeyecektir.”

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