Adana'da yılbaşı öncesi 'et' operasyonu; kesime hazırlanan 74 at ve eşek kurtarıldı

Adana'da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 11 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda; kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 74 at ve eşek yakalandı.

Adana’da 4 mahallede 11 ayrı adrese yapılan operasyonda kesime hazır at, eşeklere el konuldu. Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, dün bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine bu sabah operasyon için düğmeye bastı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekipler Bahçelievler, Yamaçlı, Akdeniz ve Ali Hocalı Mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Kesime hazır 74 at ve eşek kurtarıldı

Adana'da bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından sabah saatlerinde başladıkları operasyonları sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 74 at ve eşeği kurtardı. Belediyeden yapılan açıklamada 6 hayvanın da ölü olarak bulunduğu belirtildi. Kurtarılan tek tırnaklı hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edilirken, hayvan leşleri de bulundukları yerden alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü açıklandı.