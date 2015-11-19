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Adana'da yıkım sırasında silahlı çatışma!

Bölgeye terörle mücadele ekipleri sevk edildi

19 Kasım 2015 14:06

Adana'da kaçak yapılan bir büfenin yıkımı sırasında iş yeri sahipleri ile polis arasında çatışma çıktı. 

Hürriyet’in haberine göre, Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki, Girne Köprüsü ile Taşköprü arasındaki Zübeyde Hanım Parkı'nın Seyhan Nehri kıyısında kaçak yapılan Mehmet Nugay'a ait büfeyi yıkmak için harekete geçti. 

Ancak Mehmet Nugay'ın oğlu Ramazan Nugay ile yeğeni Cengiz Nugay zabıtaya yıkım için izin vermedi. Eline pompalı tüfek alan Ramazan Nugay büfenin çatısında, Cengiz Nugay ise eline kılıç ve döner bıçağı alarak zabıtaya direndi.  

Zabıta ekipleri de polisten yardım istedi. Olay yerine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet polisi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi

 

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