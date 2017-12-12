Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde \'torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Şehit Polis Fırat Ulaş\'ın adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, 12 adreste detektör köpeklerle yapılan aramalarda 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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