Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Seçme öldü, yanındaki Aykut Güçlü yaralı kurtarıldı.

Merkez Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi yakınlarında Ahmet Seçme yönetimindeki 21 DU 619 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Adil Bahar yönetimindeki 01 EG 518 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Seçme öldü, yanındaki Aykut Güçlü ise, yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı Aykut Güçlü, Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren Ahmet Seçme\'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kamyonet sürücüsü Adil Bahar\'ı gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.



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