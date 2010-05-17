Adana'da tiyatro oyuncularına saldırı

T24 - Adana'nın Karataş ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen kişiler, tartıştıkları ''İstanbul Tiyatro Pencere'' oyuncularına saldırdı. Çekim yapan AA yurt muhabirine de saldıran kişiler, darp ettikleri gazetecinin fotoğraf makinesine zarar verdi ve serçe parmağını kırdı.



Alınan bilgiye göre, ''Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun?'' adlı oyunlarını sahnelemek üzere ilçede bulunan ''İstanbul Tiyatro Pencere'' oyuncuları, Karşıyaka Sokak'taki bir lokantada, 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izledi.



İddiaya göre, oyuncularla birlikte maçı izleyen bazı Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma boyunca küfür etti ve aralarında Yıldırım Öcek'in de bulunduğu tiyatro oyuncularını sözle taciz etti.



Maçın bitiminde çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, 5-6 kişiden oluşan söz konusu grup, tiyatro oyuncularına saldırdı. Arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.



Bu sırada olayları görüntüleyen AA Yurt Muhabiri Yücel Özcan da saldırıya uğradı. Söz konusu kişiler fotoğraf makinesine zarar verdikleri ve darp ettikleri Özcan'ın sağ el serçe parmağını kırdı.



Özcan, Karataş Polis Merkezine giderek şikayetçi olurken, olaylarla ilgili Ecevit G. ve Haydar K'nin arandığı öğrenildi.



